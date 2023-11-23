«Нефтехимик» проиграл «Барысу» в овертайме

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

«Барыс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Фонбет чемпионата КХЛ, встреча в Астане завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).



У нижнекамцев дубль оформил Андрей Белозеров. Еще одна шайба — в активе Александра Дергачева. В составе команды из Казахстана отличились Руслан Оспанов, Нельсон Ножье, Кирилл Савицкий и Понтус Оберг.

«Нефтехимик» с 34 очками располагается на девятой строчке Восточной конференции, а «Барыс» прервал трехматчевую серию поражений, набрал 27 очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице.

«Нефтехимик» 25 ноября встретится с «Сибирью» в Новосибирске.

21 ноября «Нефтехимик» дома обыграл «Салавата Юлаева» со счетом 3:2.

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Маргарита Головатенко