В школе в Праге произошла стрельба

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В школе, расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги, произошла стрельба. Об этом пишет RT со ссылкой на чешскую полицию.

По предварительной информации, несколько человек погибли и пострадали.

Уточняется, что стрелявший находился на крыше факультета искусств Карлова университета.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps (Прага)

Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

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Айрат Назипов