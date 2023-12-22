В Татарстане стали на 63% чаще искать сотрудников в сфере туризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За год представители профессиональной сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» стали востребованнее на 63%. В то же время активность кандидатов упала, следует из исследования HeadHunter.

В конце этой осени спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства увеличился на 63% по сравнению с ноябрем прошлого года. Объем резюме, напротив, сократился на 12%. Всего за последний осенний месяц текущего года татарстанские работодатели разместили более 1,8 тысячи вакансий в этом сегменте. На одно открытое рабочее место приходится 3,2 резюме. Средний предлагаемый компаниями доход ниже ожидаемого соискателями: 39 тысяч против 50 тысяч рублей.

В ПФО за год количество вакантных мест в сфере туризма и гостеприимства увеличилось на 61%, число резюме уменьшилось на 13%. На одну вакансию в розничной торговле в Поволжье приходится 3,1 резюме, что говорит о недостатке работников. В норме этот показатель должен составлять от четырех до восьми резюме.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Активнее всего искать сотрудников этого сегмента стали работодатели из Ульяновской области (+81%), Мордовии и в Пермском крае (+80% в каждом регионе). Интерес со стороны кандидатов заметнее всего упал в Марий Эл (-18%). Наибольший кадровый голод зафиксирован в Ульяновской области — 2,2 резюме на одну вакансию.

Напомним, всего за ноябрь текущего года татарстанские работодатели разместили более 41,1 тысячи вакансий. Количество открытых за последний осенний месяц этого года в Татарстане вакансий на 42% превышает показатель прошлого ноября. В то же время в конце осени в республике компании открыли на 2% меньше рабочих мест, чем в октябре этого года.



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Галия Гарифуллина