За год спрос на рынке труда в Татарстане увеличился на 42%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Всего за ноябрь текущего года татарстанские работодатели разместили более 41,1 тысячи вакансий. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter.

Количество открытых за последний осенний месяц этого года в Татарстане вакансий на 42% превышает показатель прошлого ноября. В то же время в конце осени в республике компании открыли на 2% меньше рабочих мест, чем в октябре этого года.

Чаще всего искали представителей таких сфер, как «Продажи и обслуживание клиентов» (23% от числа всех вакансий в регионе), «Рабочий персонал» (21%), «Производство, сервисное обслуживание» (16%). Также востребованы были специалисты, занимающиеся строительством и недвижимостью (14%), транспортом, логистикой и перевозками (12%), розничной торговлей (11%). Заметнее всего прирост числа рабочих мест был в сегментах туризма и гостеприимства (+63% к концу прошлой осени), административного персонала (+45%), домашнего и обслуживающего персонала (+44%).

realnoevremya.ru (архив)

В то же время число соискателей в сфере розничной торговли уменьшилось на 21%, в сегментах продаж и обслуживания клиентов, туризма и гостеприимства, домашнего персонала — на 12%. Чаще стали искать работу кандидаты, которые работают на производстве (+11%) или занимаются строительством (+7%). Также активнее выкладывать резюме стал рабочий персонал (+5%) и ИТ-специалисты (+4%).



— Сферы с самым массовым наймом по-прежнему остро нуждаются в людях, и год к году количество предложений о работе растет. При этом уровень конкуренции за людей в регионе остается высоким: на одну вакансию в целом по рынку в Татарстане приходится 3,3 резюме при норме от 4 до 8 резюме, и это все еще показатель дефицита кадров, — рассказала Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.

Напомним, за неполные одиннадцать месяцев текущего года в Поволжье было размещено более 1,8 тысячи вакансий, в которых упоминался искусственный интеллект (ИИ). Это в пять раз превышает показатель прошлого года. Наибольший спрос на специалистов работе с ИИ был зафиксирован в Татарстане (2,4% от общего числа вакансий).

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Галия Гарифуллина