ВЦИОМ: Камила Валиева вошла в рейтинг спортсменов года

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Уроженка Казани Камила Валиева заняла вторую строчку рейтинга спортсменов года по мнению жителей России. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.

Валиеву назвали 5% граждан. Спортсменом года стал Роман Костомаров — за него проголосовали 8% респондентов. Также участники исследования выбирали лыжника Большунова, фигуристок Трусову и Медведеву и хоккеиста Овечкина — все они набрали по 2% голосов.

Писателем года чаще всего называли Захара Прилепина (5%). Также в топ-3 вошли Пушкин (3%) и Акунин* (2%).

Напомним, Камила Валиева завоевала золото шестого этапа в женском одиночном катании российской серии Гран‑при 2023/2024 по фигурному катанию. Соревнования проходили в Москве. Она набрала 226,22 балла.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Галия Гарифуллина