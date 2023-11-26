Камила Валиева победила на этапе Гран-при России в Москве
Уроженка Казани Камила Валиева завоевала золото шестого этапа в женском одиночном катании российской серии Гран‑при 2023/2024 по фигурному катанию. Соревнования проходили в Москве.
Камила Валиева набрала 226,22 балла. Ее ближайшая преследовательница Вероника Яметова заработала 212,75 балла. Софья Муравьева стала третьей, у нее 210,25 балла.
Накануне Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Она получила 81,27 балла.
На четвертом этапе Гран-при в Казани популярная фигуристка заняла четвертое место. Победа досталась представительнице Москвы Софье Муравьевой. В ее активе — 228,81 балла. Второй стала Алина Горбачева (219,02 балла). Дарья Садкова замкнула тройку лидеров (213,59 балла).
Сторона Валиевой планировала оспорить решение судей, однако позднее отказалась от этого. Возможно, после долгих консультаций с судьями: оспорить можно было только балл штрафа за слайдинг.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым