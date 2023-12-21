Более трети россиян приобретают одежду и обувь российских марок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В течение последних двух лет отечественную одежду, обувь и аксессуары приобретали 34% жителей России. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и Сбера.

Одежду от российских производителей покупал каждый четвертый респондент — 26%. Также были востребованы отечественная обувь (23%) и аксессуары (15%).

71% опрошенных рассказали, что за 2022—2023 годы отечественный рынок одежды, обуви, сумок, головных уборов и ремней вырос. По их словам, увеличился ассортимент продукции (62%) и стали появляться коллекции отечественных дизайнеров (53%). Наибольшей популярностью российские товары пользовались у тех, кто знаком с производителем (79%), а также у респондентов моложе 25 лет (59%) и опрошенных с высоким заработком (45%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главными достоинствами отечественной одежды россияне считают удобную размерную сетку, высокое качество изделий и тканей, доступность и широкий ассортимент.

Напомним, жители Казани стали чаще шить одежду на заказ: спрос на услуги швейных цехов и индивидуальных портных вырос на 44% по сравнению с 2022 годом и на 112% по сравнению с 2021 годом. Спрос растет как со стороны частных клиентов, так и со стороны бизнеса. Казанцы чаще обращаются за пошивом к частным портным (+152% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+55%).

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Галия Гарифуллина