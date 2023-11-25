В Казани за два года вдвое увеличился спрос на индивидуальный пошив одежды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани стали чаще шить одежду на заказ: спрос на услуги швейных цехов и индивидуальных портных вырос на 44% по сравнению с 2022 годом и на 112% по сравнению с 2021 годом, показала аналитика «Авито Услуг».



Спрос растет как со стороны частных клиентов, так и со стороны бизнеса. Казанцы чаще обращаются за пошивом к частным портным (+152% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+55%).

У локальных брендов запрос на производственные мощности за два года вырос на 120%.

Число объявлений от швейных цехов, готовых взяться за изготовление одежды партиями, в Казани выросло с 2021 года более чем в три раза (+224%). Частные мастера тоже стали предлагать свои услуги чаще. Работающих на дому портных стало больше на 102%, число предложений от ателье выросло на 17%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В третьем квартале этого года спрос казанцев на одежду и обувь для женщин увеличился более чем на 20%. Эти же категории товаров для мужчин стали востребованнее более чем в полтора раза.

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Маргарита Головатенко