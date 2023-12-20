Бастрыкин взял на контроль дело о падении с крыши на 8-летнего мальчика глыбы льда в Нижнекамске

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об установлении обстоятельств травмирования людей в результате схода с крыш зданий снега и льда в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Нижнекамске на 8-летнего мальчика утром 20 декабря на пр. Вахитова с крыши упала глыба льда. Ему потребовалась госпитализация.

Следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В пресс-службе Следкома также рассказали об аналогичном происшествии, случившемся в Люберцах: там в результате падения снега с крыши здания травмы получили четыре человека.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Прокуратура Нижнекамска уже проводит проверку по факту инцидента. На контроль в аппарате надзорного ведомства взято расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое поручение дал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

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Илина Хакимова