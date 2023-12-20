В Нижнекамске лед с крыши упал на ребенка — Следком возбудил дело

Сегодня утром с проспекта Вахитова в Нижнекамске госпитализировали 8-летнего мальчика. Он пострадал при сходе снега со льдом с крыши многоквартирного дома, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По данному факту следователями уже возбуждено уголовное дело — пока в отношении неустановленных лиц. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238).

По поручению прокурора РТ Альберта Суяргулова свою проверку обстоятельств случившегося проводят и его подчиненные в Нижнекамске.

Этим летом схожее дело направили в суд Бугульмы, обвинив в преступлении 68-летнюю сотрудницу управляющей компании. На ее территории в феврале текущего года снег и наледь с крыши упали на 90-летнего прохожего, который получил травму.