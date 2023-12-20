Игорь Столяров: Россия — родоначальница нового спортивного продукта фиджитал-турнира «Игры будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Принятый Госдумой закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который пройдет в Казани в 2024 году, позволит стимулировать интерес к фиджитал-спорту. Таким мнением поделился руководитель турнира Игорь Столяров.

— Основная цель закона — закрепление прав за Россией как родоначальницы нового спортивного продукта фиджитал-турнира «Игры будущего», — сказал он.

Законопроект был принят Госдумой 15 декабря. В документе окончательно закреплены цели соревнований, полномочия организаторов, а также другие необходимые положения для их проведения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— С принятием данного закона произошло несколько важных изменений и были установлены важные правовые основы. В законе четко определены цели «Игр будущего», эти соревнования нацелены на продвижение и популяризацию видов спорта, которые объединяют физическую активность и цифровые технологии, — подчеркнул Столяров.

По его словам, это значит, что «турнир способствует развитию инновационных видов спорта и их распространению как на национальном, так и на международном уровне». Столяров считает, что принятие изменения способствуют созданию стабильной и законной среды для развития и проведения «Игр будущего».

— Они также могут стимулировать интерес к фиджитал-спорту и способствовать его росту как новой области соревнований, — цитирует его слова ТАСС.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.



Сегодня министр спорта республики Владимир Леонов заявил, что Казань находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована.

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Илина Хакимова