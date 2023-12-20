Татарстан занял 35-е место в рейтинге трезвости российских регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В рейтинге трезвости российских регионов Татарстан занял 35-е место. За два года республика упала сразу на 11 пунктов. В 2021-м республика находилась на 26-м месте.

Рейтинг самых «пьющих» регионов России возглавили Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Алтай.

Самыми «трезвыми» регионами страны признали Чечню, Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейтинги трезвости регионов федерального проекта «Трезвая Россия» подготавливаются ежегодно с 2015 года. Чем выше строчка рейтинга — тем благополучнее показатель.

В прошлом году рейтинг «самых пьющих» регионов возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Рейтинг «трезвых» регионов остался без изменений.

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Айрат Назипов