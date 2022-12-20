Названы самые «трезвые» и «пьющие» регионы России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рейтинг «самых пьющих» регионов по итогам 2022 года возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

Также в десятку лидеров антирейтинга вошли: Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Коми, Кировская область, Алтай и Архангельская область.

Согласно рейтингу, «самыми трезвыми» регионами в 2022 году стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Фото: realnoevremya.ru/

— Потом следует Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия — на пятом месте. Затем у нас идут Ставропольский край, Республика Калмыкия, Ростовская область, Белгородская область, Волгоградская область — на 10-м месте, — сказал Хамзаев.

Напомним, в прошлом году в «Рейтинге трезвости» Татарстан занял 26-е место. Рейтинги трезвости регионов Федерального проекта «Трезвая Россия» подготавливаются ежегодно с 2015 года. Чем выше строчка рейтинга — тем благополучнее показатель.



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Айрат Назипов