ВЦИОМ: в этом году россияне собираются потратить на празднование Нового года рекордную сумму
Средние планируемые расходы жителей России на празднование Нового года обновили исторический максимум. Граждане готовы потратить 54 тысячи рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В этом году респонденты готовы потратить на новогодний стол, подарки и развлечения почти на 16,4 тысячи рублей больше, чем в 2022-м. Наибольшую сумму опрошенные откладывают на подарки — в среднем 21,8 тысячи рублей (+6,6 тысячи к прошлому году). Развлечения в период зимних каникул обойдутся в 20,4 тысячи рублей (+6 тысяч). На праздничные угощения участники исследования согласны израсходовать 11,7 тысячи рублей (+3,6 тысячи).
Интересно, что больше всех на праздник готова потратить молодежь в возрасте 18—24 лет — 72,6 тысячи рублей. Напротив, бережнее всего к деньгам относятся респонденты старше 60 лет — их лимит на Новый год составил 30,4 тысячи рублей. При этом половина представителей старшего поколения — 49% — не собирается тратить средства на досуг. Больше всего денег на развлечения уходит у опрошенных от 35 до 44 лет — в среднем 25,4 тысячи рублей.
Напомним, большинство россиян — 77% — собираются остаться в новогоднюю ночь дома. На работе ее проведут 9% опрошенных, причем мужчины чаще, чем женщины (15% против 3%). Уедут в другой российский город 3% респондентов. Пойдут в гости 2% участников исследования. Столько же будут встречать Новый год за городом, на даче или в деревне. Еще 2% собираются отправиться на уличные гулянья, за границу или на туристическую базу.
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