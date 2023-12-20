ВЦИОМ: в этом году россияне собираются потратить на празднование Нового года рекордную сумму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средние планируемые расходы жителей России на празднование Нового года обновили исторический максимум. Граждане готовы потратить 54 тысячи рублей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В этом году респонденты готовы потратить на новогодний стол, подарки и развлечения почти на 16,4 тысячи рублей больше, чем в 2022-м. Наибольшую сумму опрошенные откладывают на подарки — в среднем 21,8 тысячи рублей (+6,6 тысячи к прошлому году). Развлечения в период зимних каникул обойдутся в 20,4 тысячи рублей (+6 тысяч). На праздничные угощения участники исследования согласны израсходовать 11,7 тысячи рублей (+3,6 тысячи).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Интересно, что больше всех на праздник готова потратить молодежь в возрасте 18—24 лет — 72,6 тысячи рублей. Напротив, бережнее всего к деньгам относятся респонденты старше 60 лет — их лимит на Новый год составил 30,4 тысячи рублей. При этом половина представителей старшего поколения — 49% — не собирается тратить средства на досуг. Больше всего денег на развлечения уходит у опрошенных от 35 до 44 лет — в среднем 25,4 тысячи рублей.

Напомним, большинство россиян — 77% — собираются остаться в новогоднюю ночь дома. На работе ее проведут 9% опрошенных, причем мужчины чаще, чем женщины (15% против 3%). Уедут в другой российский город 3% респондентов. Пойдут в гости 2% участников исследования. Столько же будут встречать Новый год за городом, на даче или в деревне. Еще 2% собираются отправиться на уличные гулянья, за границу или на туристическую базу.

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Галия Гарифуллина