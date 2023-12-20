За январь — ноябрь 2023 года министерства Татарстана принесли бюджету свыше 11 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерства Татарстана за 11 месяцев суммарно перевыполнили установленный на 2023 год план по бюджету. Они заработали 11,12 млрд рублей, тогда как за весь год они должны были принести бюджету 11,024 млрд рублей. Данные об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению опубликовал республиканский Минфин.

Из-за выполнения задачи перед министерствами поставили новую планку. До конца года они должны суммарно заработать 11,925 млрд рублей. Таким образом, за декабрь им нужно принести бюджету дополнительные 800 млн рублей.

Половину работы сделало Министерство здравоохранения республики. На счету ведомства 5,45 млрд рублей. Аутсайдером по-прежнему числится республиканский Минсельхозпрод с нулевым доходом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдельно по министерствам Татарстана показатели за девять месяцев следующие:

Минобрнауки — 1,62 млрд рублей;

Минкульт — 1,47 млрд рублей;

Минлесхоз — 743,1 млн рублей;

Минцифры — 638,61 млн рублей;

Минстрой — 558,88 млн рублей;

Минмолодежи — 241,15 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты — 208,66 млн рублей;

Минспорт — 127,98 млн рублей;

Минпромторг — 43,23 млн рублей;

МЧС — 17,24 млн рублей;

Минэкологии — 5,92 млн рублей;

Минэкономики — 1,67 млн рублей.



В конце декабря прошлого года министерства суммарно перевыполнили установленный на 2022 год план по бюджету. За год они должны были заработать как минимум 10,07 млрд рублей, тогда как министерства принесли бюджету 10,159 млрд рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 0,9%.

За 10 месяцев 2023 года министерства Татарстана суммарно принесли бюджету республики 9,93 млрд рублей.

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Айрат Назипов