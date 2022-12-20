С начала года Минздрав Татарстана принес бюджету республики 4,7 млрд рублей
Минфин Татарстана опубликовал свежие данные по министерствам и ведомствам республики об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению с начала года.
Министерства суммарно перевыполнили установленный на 2022-ой год план по бюджету. За год они должны были заработать как минимум 10,07 млрд рублей, тогда как министерства принесли бюджету 10,159 млрд рублей. Таким образом, план перевыполнен на 0,9%
Больше всех заработало министерство здравоохранения Татарстана, тогда как меньше всех — Минсельхозпрод РТ.
Отдельно по министерствам показатели следующие:
- Минздрав РТ — 4,70 млрд рублей;
- Минобрнауки РТ — 1,19 млрд рублей;
- Минлесхоз РТ — 719,04 млн рублей;
- Минстрой РТ — 444,16 млн рублей;
- Минцифры РТ — 433,28 млн рублей;
- Минмолодежи РТ — 243,96 млн рублей;
- Минтрудсоцзащиты РТ — 174,03 млн рублей;
- Минспорт РТ — 106,70 млн рублей;
- МЧС РТ — 15,48 млн рублей;
- Минпромторг РТ — 14,06 млн рублей;
- Минэкономики РТ — 1,48 млн рублей;
- Минсельхозпрод РТ — 629,5 тысячи рублей.
Напомним, в октябре «Реальное время» писало, что по итогам января — сентября 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 362,2 миллиарда рублей. Большая часть суммы — 309,7 миллиарда — это налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета.
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