С начала года Минздрав Татарстана принес бюджету республики 4,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минфин Татарстана опубликовал свежие данные по министерствам и ведомствам республики об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению с начала года.

Министерства суммарно перевыполнили установленный на 2022-ой год план по бюджету. За год они должны были заработать как минимум 10,07 млрд рублей, тогда как министерства принесли бюджету 10,159 млрд рублей. Таким образом, план перевыполнен на 0,9%

Больше всех заработало министерство здравоохранения Татарстана, тогда как меньше всех — Минсельхозпрод РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отдельно по министерствам показатели следующие:

Минздрав РТ — 4,70 млрд рублей;

Минобрнауки РТ — 1,19 млрд рублей;

Минлесхоз РТ — 719,04 млн рублей;

Минстрой РТ — 444,16 млн рублей;

Минцифры РТ — 433,28 млн рублей;

Минмолодежи РТ — 243,96 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты РТ — 174,03 млн рублей;

Минспорт РТ — 106,70 млн рублей;

МЧС РТ — 15,48 млн рублей;

Минпромторг РТ — 14,06 млн рублей;

Минэкономики РТ — 1,48 млн рублей;

Минсельхозпрод РТ — 629,5 тысячи рублей.

Напомним, в октябре «Реальное время» писало, что по итогам января — сентября 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 362,2 миллиарда рублей. Большая часть суммы — 309,7 миллиарда — это налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета.

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Айрат Назипов