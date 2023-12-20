В Татарстане организовали почти 800 площадок для запуска салютов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане создано почти 800 площадок для запуска пиротехники. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

— Даны поручения муниципальным районам по созданию площадок для запуска гражданами пиротехнических изделий. Всего у нас на данный момент — там срок стоит до 25 декабря — 787 площадок по республике создано. Работа продолжается. Пока не во всех районах определили эти площадки, — сообщил он.

В Набережных Челнах организовали шесть площадок для запуска салютов. В Казани в новогодние каникулы определили четыре локации: на улице Гаврилова, на Нижнезареченской дамбе, на стоянке для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и на площадке возле Ипподрома.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го.

Из-за противопожарного режима салюта на главных праздничных площадках в новогоднюю ночь в Казани не будет. Граждане могут использовать пиротехнику самостоятельно на отведенных площадках.



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Татьяна Демина