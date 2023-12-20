В России за год нашли 30 месторождений нефти и газа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году российские нефтяники нашли 30 углеводородных месторождений. Таким образом, нефтяные запасы страны могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров газа соответственно, сообщает «РИА Новости».

В месторождении имени Маганова, найденном специалистами «Лукойла» на шельфе Каспийского моря, находится 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа. В месторождении имени Орлова, которое обнаружила «Газпром нефть» в Оренбургской области, имеется 7,5 млн тонн нефти. Также найдены и другие точки, но они «мелкие» или «очень мелкие».

По мнению экспертов, нахождение новых источников никак не повлияет на стоимость этих ресурсов, так как с разработки до получения продукта пройдет не менее двух лет.

Как рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если месторождение находится далеко, то нефтяникам недостаточно просто пробурить скважину и подключиться. В этом случае им придется строить с нуля всю необходимую инфраструктуру, на что уйдет около 5 лет работы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за 2023 год добыли почти 37 млн тонн нефти, 70% которой переработано в самой республике. В частности, с января по сентябрь добыли 26,4 млн тонн. Из них 5,3 млн тонн пришлось на малые нефтяные компании.



По итогам 2022 года в Татарстане добыли 35,7 млн тонн нефти. Переработали за этот период свыше 22 млн тонн нефтесырья.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин