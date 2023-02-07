Плюс миллион тонн: Татарстан поднял добычу нефти на доковидный уровень

По итогам прошлого года в Татарстане было добыто 35,7 млн тонн нефти. Переработано более 22 млн тонн нефтесырья, сообщили во время расширенного совещания Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

— Татарстан — индустриально развитый регион, где успешно работают тысячи предприятий. Республика имеет традиционно сильные позиции в нефтяной промышленности, нефтехимии, нефтепереработке и машиностроении, — сказал раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам татарстанского лидера, перед республикой стоит задача обеспечить баланс между промышленным развитием и сохранением комфортной среды для проживания.

Фото: tatarstan.ru

Также он добавил, что сегодня в республике реализуются проекты по созданию сети электрозарядной инфраструктуры. При поддержке министерства энергетики России в прошедшем году в Татарстане количество зарядных станций увеличилось в 3 раза и достигло 158 единиц.

Напомним, что в 2021 году в Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти. Таким образом, рост за год составил 1,2 млн тонн нефти. В 2020 году добыли 32,7 млн, в 2019-м — 36,6 млн.



По состоянию на конец 2021 года цена нефти сорта Urals за баррель составила $91,80. Спустя год стоимость баррели нефти существенно уменьшилась. Она оценивалась на уровне $52,30.

Отметим, что в октябре 2022 года в Татарстане прогнозировали добычу нефти на месторождениях региона в объеме 34,9 млн тонн.



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Айрат Назипов