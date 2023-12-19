В Татарстане врачи очистили печень пациента от паразитов — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В РКБ Татарстана врачи провели уникальную операцию, которую на территории республики еще не делали. Они очистили печень пациента от паразитов и вернули орган на место, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Проблемы со здоровьем у татарстанца Сергея Пушкина начались шесть лет назад. Его мучила бессонница, слабость и апатия. Позднее врачи поставили диагноз — альвеококкоз. Его печень была поражена паразитами.

Мужчину оперировали 13 часов. Врачам пришлось извлечь орган, очистить его от паразитов и вернуть на место.

— Паразит пророс в самую крупную вену человека, в магистральный сосуд. Пришлось сделать большую крупную операцию, так называемую аутотрансплантацию, — рассказал заведующий отделением хирургии №2 РКБ Ленар Зиганшин.

Хирурги говорят, что в России редко делают аутотрансплантацию. За нее берутся лишь в нескольких крупных клиниках.

— Это все благодаря тому, что в регионе успешно развивается и существует программа по трансплантации печени. Здесь все совпало. Появился определенный опыт при выполнении трансплантации. Пациенты такие нечасто бывают, к счастью. Здесь все совпало и получилось так, что мы решились (на операцию, — прим. ред.), — объяснил главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава Татарстана Александр Киршин.

Впереди пациента ждет восстановление и долгожданная выписка. Пациент рассказал о нормальном самочувствии.

Напомним, врачи РКБ удалили из печени 19-летней девушки клубок паразитов. Чтобы убить червей, медики назначили девушке химиотерапию. Спустя 3 месяца ее пригласили на операцию. Из-за того, что паразиты поразили здоровые ткани печени, хирургам пришлось убрать практически треть органа.

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Айрат Назипов