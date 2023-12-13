Врачи РКБ удалили из печени 19-летней девушки клубок паразитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хирурги РКБ Татарстана убрали у 19-летней девушки огромный эхинококк. Его выявили после обращения пациентки: она жаловалась врачам на сильные боли в животе.

Во время обследования врачи обнаружили в ее печени паразитов. Киста была размером 20 на 15 сантиметров.

Чтобы убить червей, медики назначили девушке химиотерапию. Спустя 3 месяца ее пригласили на операцию. Из-за того, что паразиты поразили здоровые ткани печени, хирургам пришлось убрать практически треть органа.

Операция длилась два с половиной часа и прошла успешно. Сейчас девушка идет на поправку и готовится к выписке.

Эхинококк у человека поражает печень, легкие, мышцы, кости. Часто люди заражаются эхинококкозом от больных собак при несоблюдении правил личной гигиены. Возможно заражение от других животных, на шерсти которых находятся яйца, попавшие на них с травы или почвы.

В 2019 году в Ульяновске у 26 курсантов Суворовского военного училища выявили инфекционное заболевание легких — эхинококкоз. Медики сообщали, что заболевание связано с домашними животными.



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Айрат Назипов