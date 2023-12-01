Депутаты Госдумы предложили запретить использовать телефоны в школах даже в образовательных целях

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Госдуму внесли поправку к законопроекту о запрете использования смартфонов в школах. Депутаты предложили распространить ограничение и на пользование гаджетами в образовательных целях.

— Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, — передает «РИА Новости» текст поправки.

Среди внесенных поправок также оказалась норма об обязательном уроке труда в начальных и средних классах школы. Она может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев. Документ внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем Комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.

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Айрат Назипов