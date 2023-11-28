Рустам Минниханов подписал закон о бездефицитном бюджете Татарстана на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году он планируется бездефицитным — доходы и расходы прогнозируются в размере почти 399,6 млрд рублей.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. В нем распределены объем бюджетных ассигнований и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам районов и городских округов региона.

В 2025 году общий объем доходов бюджета Татарстана прогнозируется в объеме почти 403,6 млрд рублей. Расходы должны составить 416,09 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере почти 12,5 млрд рублей.

На 2026 год доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 427,4 млрд рублей, расходы — 446,27 млрд рублей. Дефицит таким образом оценивается в 18,86 млрд рублей.

Напомним, в первом чтении Госсовет Татарстана принял закон о бездефицитном бюджете республики на 2024 год на заседании 2 ноября. Депутаты поддержали документ единогласно. В окончательном чтении парламентарии одобрили документ на прошлой неделе — 23 ноября.



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Татьяна Демина