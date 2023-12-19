Доля молодежи до 30 лет в сельских образованиях Татарстана составляет 10%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля молодежи до 30 лет в сельских муниципальных образованиях Татарстана составляет всего 10%. Притом доля жителей в возрасте 55+ ежегодно увеличивается. Об этом заявил глава Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдулин, выступая на XVIII съезде организации.

По его мнению, сократить отток молодых татарстанцев из села может помочь программа жилищного строительства. Губайдулин напомнил, что за 10 лет объемы такого строительства в республике увеличились на 30%.

— За 10 лет в республике были введены в эксплуатацию 27 млн квадратных метров жилья. 14 млн из них в муниципальных районах, — рассказал он.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе министр по делам молодежи республики Ринат Садыков рассказывал, что в деревнях и селах Татарстана проживают 195 833 представителя молодежи — лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

В целом в регионе численность молодежи от 14 до 17 лет, обучающихся в школах, вузах и ссузах, составляет 162 656 человек. Студентов от 18 до 24 лет насчитывается 235 966, работающих татарстанцев от 25 до 35 лет — 648 048.



Сегодня в Казани проходит XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» под председательством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. На мероприятие приехали представители от всех 956 муниципальных республиканских образований, а также главы подшефных городов Лисичанска и Рубежного.



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Галия Шакирова