В Казани открылся XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Казани открылся XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» под председательством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Кроме того, на встрече присутствуют председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и премьер-министр Алексей Песошин.

На съезд приехали представители от всех 956 муниципальных республиканских образований, а также главы подшефных городов Лисичанск и Рубежное.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Напомним, XVII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» прошел в декабре 2022 года. В его работе приняли участие раис республики Рустам Минниханов, Государственный Советник и первый президент региона Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр Алексей Песошин, руководители различных министерств и ведомств, главы муниципальных образований республики.

Тогда Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что сотрудники органов местного самоуправления находятся на передовой линии работы с гражданами, решая наиболее острые вопросы.

Он подчеркнул, что главный сегодняшний вызов — выполнение задач в условиях специальной военной операции. Она направлена на борьбу с неонацизмом, защиту соотечественников, обеспечение территориальной целостности и суверенитета России. «Безусловно, мы успешно преодолеем все возникающие вызовы и сложности. Уверенность в этом придает единство и сплоченность многонационального народа нашей страны вокруг национального лидера — президента России Владимира Владимировича Путина», — говорил раис Татарстана, подчеркивая, что муниципальные образования республики вносят достойный вклад в достижение целей СВО.

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Галия Шакирова