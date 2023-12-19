Курс доллара вырос до 90,11 рубля

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс рубля в начале торгов ушел в минус к доллару и евро после небольшого роста на открытии, при этом слегка укрепляется к юаню. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Американская валюта торгуется по 90,11 рубля, европейская — по 98,67 рубля, китайская — по 12,59 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7.06 по мск растет на 5 копеек — до 90,11 рубля, евро — на 23 копейки, до 98,67 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 12,59 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в ноябре вырос на 6,4%. В годовом выражении за январь — ноябрь курс уменьшился на 24,3%. Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с октябрем, к евро — на 6%.

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Максим Кокунин