Центробанк: реальный эффективный курс рубля по итогам ноября вырос на 6,4%

Фото: /realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в ноябре вырос на 6,4%. Статистику опубликовал Центробанк.

По данным регулятора, в годовом выражении за январь — ноябрь курс уменьшился на 24,3%. Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с октябрем, к евро — на 6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Его рассчитывают на базе курсов валют основных торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны.

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Айрат Назипов