УНИКС победил «Астану» в Казахстане
В матче 16-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над «Астаной». Матч, проходивший в Казахстане, завершился победой гостей со счетом 75:97 (10:22, 22:27, 22:29, 21:21).
Подопечные Велимира Перасовича были сильнее соперника в первых трех четвертях. В последнем игровом отрезке казахстанские баскетболисты навязали бой. Четверть закончилась ничьей.
Следующую игру УНИКС также проведет в гостях. 18 декабря казанская команда сыграет с «Уралмашем» в Екатеринбурге.
В прошлой игре УНИКС разгромил «Пари Нижний Новгород» на своей площадке. Встреча завершилась со счетом 91:61. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым