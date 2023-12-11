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УНИКС победил «Астану» в Казахстане

18:39, 11.12.2023
УНИКС победил «Астану» в Казахстане
Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта vtb-league.com

В матче 16-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над «Астаной». Матч, проходивший в Казахстане, завершился победой гостей со счетом 75:97 (10:22, 22:27, 22:29, 21:21).

Подопечные Велимира Перасовича были сильнее соперника в первых трех четвертях. В последнем игровом отрезке казахстанские баскетболисты навязали бой. Четверть закончилась ничьей.

Следующую игру УНИКС также проведет в гостях. 18 декабря казанская команда сыграет с «Уралмашем» в Екатеринбурге.

скриншот realnoevremya.ru с сайта vtb-league.com

В прошлой игре УНИКС разгромил «Пари Нижний Новгород» на своей площадке. Встреча завершилась со счетом 91:61. Сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан
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