Татарстан вошел в топ-3 по количеству выданных в ноябре автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам ноября 2023 года Татарстан вошел в топ-3 регионов России по количеству выданных кредитов на покупку машины. Республику опередили Москва и Московская область, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

За ноябрь жители Татарстана взяли 3 593 автокредита. По сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 7,9%.

В Москве в конце осени оформили 4 595 автокредитов, что на 12,2% меньше, чем в октябре. Жители Московской области за ноябрь взяли 3 930 кредитов на покупку машины, что на 14,5% меньше, чем за предыдущий месяц.

Наименьшее количество автокредитов из 30 российских регионов-лидеров выдали в Алтайском крае — 733. По сравнению с октябрем их количество снизилось на 7,3%.

По данным 3 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, за ноябрь 2023 года в России выдали 73,6 тысячи кредитов. По сравнению с октябрем их количество уменьшилось на 8,4%.

— Сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы, вероятнее всего, свидетельствует о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году, и, соответственно, об определенной стабилизации на рынке автокредитования. Также не стоит сбрасывать со счетов и рост ставок по автокредитам в последние месяцы, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, за 10 месяцев 2023 года в России установили рекорд объемов выдачи автокредитов за всю историю наблюдений — россияне набрали займов более чем на один триллион рублей. В то же время Татарстан вылетел из четверки регионов-лидеров по объемам автокредитования, опустившись на пятое место. Подробнее — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Татьяна Демина