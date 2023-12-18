Внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ в 2022 году вырос на 15%

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Внешнеторговый оборот Татарстана со странами Содружества независимых государств (СНГ) в 2022 году вырос на 15% и составил $2,5 млрд. Об этом рассказал раис республики Рустам Минниханов во время презентации татарстанского стенда на выставке «Россия» на ВДНХ.

Стенд Татарстана посетили премьер-министр Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркменистана. Делегацию глав правительств возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Страны Содружества независимых государств — наши основные внешне-экономические партнеры. При поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина мы успешно развиваем кооперацию с компаниями и организациями из стран СНГ, — заявил Рустам Минниханов.

По его словам, рост внешнеторговых оборотов стал возможным благодаря регулярным визитам как на уровне руководителей, так и бизнес-делегаций. На сегодняшний день в Казани открыты Генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, а также отделение посольства Белоруссии. Представительства Татарстана, в свою очередь, действуют в Астане, Ташкенте, Баку и Ашхабаде, отметил глава республики.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, еще летом заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Рустам Хидиятуллин заявлял, что республика также может стать окном для экспорта в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС). Тогда он выделил четыре ключевых направления цифровых продуктов: госуправление, медицина, образование и промышленность.

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Максим Кокунин