Количество избирателей в Казани выросло на 28 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани количество избирателей выросло на 28 тысяч человек. Об этом на 50-м заседании Госсовета Татарстана сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

— По состоянию на 1 июля 2023 года численность избирателей составляет 2 928 190, — сказал он, уточнив, что за последние десять лет их количество увеличилось в районах Татарстана, примыкающих к Казани, а также в Набережных Челнах.

По его словам, на это повлияла миграция, демографические процессы и активное жилищное строительство.

— Казань у нас приросла на 28 137 избирателей, Высокогорский район — на 11 929 избирателей, Пестречинский район — на 21 379, Лаишевский — 15 370, Зеленодольский — на 1 442, Верхеуслонский — 486, Тукаевский — 9 298. Общий прирост на этих территориях, включая Казань, составил 88 071 избиратель, — заявил глава ЦИК Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Андрей Кондратьев напомнил, что в следующем году пройдут выборы президента России. Также в Татарстане избиратели выберут новых депутатов Государственного совета республики.

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Татьяна Демина