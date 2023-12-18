Республиканскую премию имени Федора Шаляпина присудили двум преподавателям Казанской консерватории

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Республиканскую премию имени Федора Шаляпина присудили двум преподавателям Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова — Иреку Фаттахову и Айдару Сулейманову. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ирек Фаттахов также является солистом Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. В 2019 году он стал обладателем стипендии Шаляпинского общества Казани, а в 2023-м — специальной премии Фонда поддержки развития культуры при раисе Татарстана в рамках Театральной премии «Тантана».

Айдар Сулейманов — заслуженный артист Татарстана и член Союза театральных деятелей России. Кроме того, он также является ведущим актером Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» и приглашенным солистом театра оперы и балета. Лауреат премии имени Мусы Джалиля, а также победитель в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» театральной премии «Тантана — Триумф».

Напомним, Республиканская премия имени Федора Шаляпина была учреждена в Татарстане недавно — в середине ноября этого года. Она присуждается один раз в два года «за достижения в области музыкального и вокального искусства, за исполнительское мастерство и активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры».

Начиная с текущего года два лауреата получают две персональные премии по 200 тысяч рублей каждая. Необходимые для этого средства выделяются из республиканского бюджета. В целом, стать лауреатами смогут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.

Отбором кандидатов на соискание Шаляпинской премии занимается Министерство культуры республики. Определяют лауреатов открытым голосованием комиссии по присуждению премии, председателем которой является вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

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Максим Кокунин