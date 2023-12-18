В новогодние праздники в Казани организуют 180 мероприятий на открытом воздухе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новогодние праздники в Казани организуют 180 мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.



— Начиная с сегодняшнего дня и до окончания январских выходных для жителей и гостей Казани пройдут 180 новогодних мероприятий, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главную елку столицы Татарстана, установленную у Центра семьи «Казан», торжественно откроют 23 декабря. Запланировано интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи.

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Казани организуют торжества у главной елки и в парке «Черное озеро». Они продлятся до 2 часов.



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Татьяна Демина