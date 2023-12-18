В Казани праздничные мероприятия в новогоднюю ночь организуют у «Чаши» и на «Черном озере»

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Казани организуют торжества у главное елки и в парке «Черное озеро». Об этом рассказала на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.



— По традиции услышать поздравление президента России и раиса Татарстана, потанцевать, разделить волшебство праздника с близкими людьми можно будет на двух городских площадках — на катке в парке «Черное озеро» и на Центральной елке у Центра семьи «Казан», — сообщила она.

Мероприятие у «Чаши» пройдет в формате народного караоке. Оно продлится до 2 часов ночи 1 января.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главную елку столицы Татарстана, установленную у Центра семьи «Казан», торжественно откроют 23 декабря. Запланировано интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи.

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Татьяна Демина