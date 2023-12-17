Новости спорта

10:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем»

21:30, 17.12.2023
Гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем» в гостях в рамках «Высшей лиги» чемпионата России по гандболу.

Игра закончилось со счетом 33:33.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кирилл Медведков из воронежской команды на последних секундах матча реализовал семиметровый штрафной бросок, тем самым принеся хозяевам ничью.

Вчера воронежские гандболисты обыграли «Зилант» на домашней площадке. Матч закончился со счетом 34:30. Спортивная редакция «Реального времени» перед поединками пообщалась с административным штабом казанской команды. Подробнее — читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова
Справка


Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также