Гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» сыграл вничью с «Воронежем» в гостях в рамках «Высшей лиги» чемпионата России по гандболу.
Игра закончилось со счетом 33:33.
Кирилл Медведков из воронежской команды на последних секундах матча реализовал семиметровый штрафной бросок, тем самым принеся хозяевам ничью.
Вчера воронежские гандболисты обыграли «Зилант» на домашней площадке. Матч закончился со счетом 34:30. Спортивная редакция «Реального времени» перед поединками пообщалась с административным штабом казанской команды. Подробнее — читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым