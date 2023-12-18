В Татарстане построят 28 модульных ФАПов в рамках нацпроекта за 260 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в рамках национального проекта «Здравоохранение» собираются построить 28 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в 27 районах. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

На эти цели планируют выделить более 260 млн рублей.

Срок исполнения контракта — 15 января 2025 года. Уточняется, что модульные ФАПы отличаются от обычных медпунктов скоростью сборки и состоят из блок-контейнеров. Они нужны для того, чтобы граждане могли получить первичную медицинскую помощь в этих пунктах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ноябре рассказала, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в России построили и ввели в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкологических и 15 детских больниц, а также создали 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3 589 фельдшерско-акушерских пунктов.



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Илина Хакимова