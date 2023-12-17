Платную парковку в Приволжском районе Казани оборудуют камерами за 3,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти выделят 3,1 млн рублей на покупку четырех комплексов фото-и видеофиксации. Аппаратуру установят на территории муниципальной парковки по улице Жимешле в Приволжском районе города.

Согласно документации тендера, которую изучило «Реальное время», каждый комплекс стоит чуть меньше 800 тысяч рублей. Видеокамера должна быть оборудована спутниковой системой навигации и показывать цветную картинку. Наличие встроенного модуля распознавания автомобильных номеров обязательно.

Товар нужно привезти в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Он должен быть доставлен в заводской упаковке.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани расширили зону платной парковки. Стоянка на 79 мест появилась на улице Жимешле — от пересечения с Дубравной, напротив зданий №2а на ул. Дубравной, №2в на ул. Комиссара Габишева.

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Айрат Назипов