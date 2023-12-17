Бугульминец ответит в суде за сбитую на «зебре» девочку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего бугульминца. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану, 17 октября 2023 года мужчина наехал на 15-летнюю девочку на перекрестке улиц Буровой и Нефтяников. Водитель автомобиля Lexus RX 300 сбил ее на нерегулируемом пешеходном переходе.

Девочка-подросток получила тяжкий вред здоровью. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Виновник ДТП полностью признал свою вину. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, Вахитовский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города. Его обвиняют в смертельном ДТП (ч. 3 ст. 264 УК России). Молодой человек сбил пешехода на улице Мартына Межлаука.

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Айрат Назипов