В Татарстане продлили субсидии на закупку зарядок для электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил постановление о продлении субсидии бизнесменам на покупку оборудования для зарядной инфраструктуры электромобилей. Поддержку предприниматели будут получать до конца 2024 года, следует из документа.

Помимо бизнесменов льготы предоставят и территориальным сетевым организациям, которые подключают или производят зарядные объекты. Но деньги они получат при условии, что объекты будут расположены на территории Татарстана.

Субсидии будут предоставляться за счет федерального и республиканского бюджетов.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Реальное время» уже писало, что максимальный размер субсидии на закупку оборудования составляет 1,86 млн рублей, а на техприсоединение к сети — 0,9 млн рублей.

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Айрат Назипов