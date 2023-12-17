В России подготовили механизм оплаты взносов в ООН в долларах и евро

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Россия разработала механизм перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в иностранной валюте. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

По его словам, в 2022 году санкции привели к тому, что у России возникли сложности с переводом взносов в международные организации.

— На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро, — передает слова Ильичева «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как сказал директор департамента международных организаций МИД, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, который удалось совершить в прошлом году, стал скорее исключением.

Напомним, Банк России с 10 августа до конца 2023 года не осуществляет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Такое решение было принято с целью снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

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Галия Гарифуллина