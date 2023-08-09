Центробанк отказался от покупки иностранной валюты до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России с 10 августа до конца 2023 года перестанет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение принято с целью снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Решение об отложенных в 2023 году покупках иностранной валюты будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться в течение 2024 года и последующих лет.

Однако Центробанк продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты. Речь идет об операциях, связанных с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.



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Елизавета Пуншева