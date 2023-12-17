Аргентина передаст Украине два российских вертолета
Буэнос-Айрес передаст Киеву два российских вертолета Ми-171E, которым требуется ремонт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Военно-воздушные силы латиноамериканской страны.
Аргентина получила эти вертолеты в гражданском исполнении в 2011 году.
Предполагалось использовать их в арктических проектах. Позже аргентинские власти рассматривали возможность приобретения дополнительных машин.
Вчера Минобороны России сообщило о том, что Воздушно-космические силы сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Также было сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
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