Воздушно-космические силы России сбили вертолет Ми-8 в Запорожской области

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Воздушно-космические силы России сбили вертолет Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Кроме этого, за последние сутки российские военные при помощи средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили попытку массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Всего в за истекшие 24 часа было сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении. Они уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских военных.



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Александр Зарипов