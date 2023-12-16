Владимир Путин пойдет на выборы в 2024 году самовыдвиженцем

Президент Владимир Путин пойдет на выборы не от партии, а будет собирать подписи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

— Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от «Единой России», ни от нашей партии. Он будет собирать подписи, — сказал Миронов.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Действующий президент России Владимир Путин намерен баллотироваться на новый срок. О своих планах он рассказал герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много».

— Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться, — сказал Владимир Путин 8 декабря.



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Максим Кокунин