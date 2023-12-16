Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области
Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как рассказал Старовойт, в селе Крупец Дмитриевского района произошло три прилета, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши.
— Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте, — сказал он.
Напомним, вчера вечером российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотников сбили в Севастополе, пояснил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что инфраструктура города не получила повреждений.
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