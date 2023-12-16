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Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

08:11, 16.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как рассказал Старовойт, в селе Крупец Дмитриевского района произошло три прилета, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши.

— Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте, — сказал он.

Напомним, вчера вечером российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотников сбили в Севастополе, пояснил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что инфраструктура города не получила повреждений.

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Максим Кокунин
Общество
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