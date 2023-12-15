За 2 часа в небе над Крымом уничтожили 26 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили — Украина запускала дроны с 20:30 до 22:30 по московскому времени.
Один из беспилотников сбили в Севастополе, пояснил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что инфраструктура города не получила повреждений.
В ночь на 5 декабря Украина запустила 41 беспилотник в сторону Крыма и Азовского моря. Большую часть дронов уничтожили, оставшиеся БПЛА перехватили.
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