За 5 лет в РЦКБ Мордовии спасли 15 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 5 лет в Республиканской центральной клинической больнице Мордовии врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения спасли около 15 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

— Ежегодный результат сложных, высокотехнологичных операций, которые проводятся специалистами отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, — около 3 тысяч спасенных жизней, — обратил внимание главный врач МРЦКБ Сергей Ладяев.

Он также рассказал, что 10 лет назад, когда в республике еще не было этой службы, пациенты доходили до острого инфаркта, и летальность была высокой. Однако сегодня у врачей отделения есть возможность стентировать пораженные артерии и открывать их еще до развития серьезных осложнений, тем самым спасая жизни пациентов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За последние 3 года нам удалось открыть еще одну рентгеноперационную. При необходимости в отделении одновременно можно проводить до трех операций, — сказал Ладяев, подчеркнув, что МРЦКБ является участницей федерального проекта оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В августе главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главврача Казанской клинической больницы №7 Зульфия Ким рассказала, что в республике сокращается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Илина Хакимова