В Татарстане сокращается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сокращается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на пресс-конференции рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава республики, заместителя главврача Казанской клинической больницы №7 Зульфия Ким.

— На сегодня мы видим снижение общей смертности населения в Татарстане, снижение смертности от болезней системы кровообращения, что, конечно же, нас не может не радовать. Вместе с тем мы не должны расслабляться. Очень важно, чтобы все прошли диспансеризацию, перенесшие ковид — прошли углубленную диспансеризацию, а те, у кого уже диагностировано заболевание, — откликнулись на приглашение на диспансерное наблюдение, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зульфия Ким обратила внимание, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день при правильном подходе удается профилактировать. Она напомнила, что профилактика бывает первичная и вторичная.

Врач по спортивной медицине Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нияз Бикчурин рассказал, что ключевое упражнение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — ходьба. Она эффективна, когда есть определенная частота сердечных сокращений.



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Татьяна Демина