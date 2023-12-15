Владимир Путин оценил значимость поправок в Конституцию России

Президент России Владимир Путин объяснил, как внесенные несколько лет назад изменения в Конституцию повлияли на жизнь страны. По его словам, поправки помогли повысить роль парламента российского государства.

— Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия и укрепили влияние, повысили ответственность Федерального собрания. Может быть не все граждане еще почувствовали, осознали, но роль российского парламента в жизни страны, безусловно, стала выше, — сказал российский лидер на встрече с главами фракций политических партий в Государственной думе.

По его мнению, Конституция создала прочные гарантии соблюдения прав, свобод граждан России и определила облик парламента.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе в России отпраздновали 30-летие Конституции. Президент страны Владимир Путин на встрече с судьями КС напомнил, что Основной закон принимался в тяжелое время, «связанное с острым гражданским, политическим противостоянием», и заявил, что сейчас он «работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям».

Поправки были приняты в 2020 году. Владимир Путин говорил, что «суть и смысл конституционных новаций — на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны».



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Айрат Назипов