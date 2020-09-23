Путин объяснил смысл поправок к Конституции

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Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации объяснил, для чего нужны поправки в Конституцию РФ.

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«Суть и смысл конституционных новаций — на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны», — заявил глава государства.



Напомним, что Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ, которые были одобрены на общероссийском голосовании.

